James Cameroni “Avatar” jõuab TV3e

“Avatar” on lugu endisest mereväelasest Jake Sullyst, kes sai lahingus vigastada ja on vööst allpool halvatud. Jake otsustab osaleda Avatari programmis, mis peaks andma talle tagasi terve keha. Ta reisib Pandorasse, külluslikku vihmametsa, mis on täidetud uskumatute eluvormidega.