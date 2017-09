Järjejutt: Purjetamine vabadusse 16.

Tõusin kangelt jalule. Iga lihas näis valutavat. Otsustasin, et pärast seda peaksin mina Heino põrandale lööma. Kuid kohv ja tahke Rootsi leib maitsesid hästi. Läbi avatud lükandluugi tungis kajutisse ere päikesepaiste. Tilluke kajut näis olevat rõõmsameelne ja hämmastavalt vaikne. Ilmselt oli mootor stopatud.

“Me jõudsime avamerele varahommikul,” teatas Heino, “ja sellest saati oleme purjede all. Puhub kerge kagutuul ja Arvid ütleb, et me teeme keskmiselt tubli neli sõlme tunnis.”