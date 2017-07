Jooksvad kulud pangu plehku!

Sergei Kraana: “Säärane külavanem ehk sada tuhat eurot altkäemaksu” * Heiki Raudla: Loomaaias * Kukalt sügav mõte

Kanaküla rahvateatri suveetendused on viimastel aastatel üha enam populaarsust kogunud. Publikut tõmbab see, et trupis löövad taidlejate kõrval kaasa professionaalid, kelle mäng on eriti nauditav.

Juulis ja augustis saab lavaküpseks mitu uut põnevat etendust, kus lavalaudadele astub terve plejaad Kanaküla avaliku elu tegelasi.