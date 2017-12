Jõuluküsitluste tulemused: õpitakse uusi luuletusi ja käiakse kirikus

Maaleht küsis pühade ajal lugejate käest kaks küsimust: kas nad kirikusse lähevad ning kuidas lunastavad jõulukingid.

Jagub neid, kes käivad pühade ajal kirikus mitu korda, neid, kes käivad vähemalt korra ja neid, kes vähemasti mõtlevad, et võiks pühakotta sisse astuda. Suurim hulk vastajatest valis variandi, et jõulude ajal kirik nendesse ei puutu. Kommentaari jätnud väljendavad peamiselt kiriku suhtes kriitilisi arvamusi.

Selgub, et luuletuse lugemise tava, mis mujal maailmas jõulude ajal sugugi nii levinud pole, on meil vägagi elujõuline. Suurim hulk vastajaid ütles, et nemad on tänavusteks jõuludeks selgeks õppinud mitu uut luuletust.