Kõiges on süüdi halvad sõbrad… Aga selles, et sul on halvad sõbrad, oled ise süüdi!

Naine: “Ma olen naine, aga mitte pesumasin.” Mees: “Ma olen mees, aga mitte pangaautomaat.”

Kõige parem on elada võimaluste piires, kui on piiramatud võimalused.

Ainult kosmeetiku töö võib kaunistada inimest.

Tähtis on sujuv areng – tasuta toit lasteaias, tasuta koolitoit, ja lõpuks – tasuta supiköögid kõigile!