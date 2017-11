Jüri läheb parima pagari tiitli järele

Et saatesarja nimi on “Eesti parim pagar”, Jüri ei heiduta. Tema toiduvalmistamishuvi saigi alguse just küpsetamisest. Jüri ema küpsetas kodus saia ja kringleid, tegi Napoleoni kooki ja muudki, nõnda hakkas ka poeg juba koolipõlves kookhaaval kätt proovima.

Algust tegi ta lihtsamate ülesannetega nagu pärmitainast kuklid. Aga need tundusid isegi liiga lihtsad. Kuidas teha teisiti?

Teisiti sai teha nõnda, et kuklid näiteks üksteise külge põimida. Et jääks ilusam. Ühel hetkel sai oma mõte siiski otsa. Jüri oleks hea meelega internetist uusi lahendusi otsinud, aga paraku polnud internet veel Raplamaale ega Eestissegi jõudnud.