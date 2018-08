Juubilar Väino Aren “Õnne 13” Kristjanist: ei see mees muutu, ainult vanemaks ja natuke tobedamaks

Kuidas sünnipäevapidu läks?

Paistab, et jäädi rahule, helistati järgmisel päeval ja muudkui tänati.

Ise olin ka rahul, aga vaat kui sind huvitab üks asi, ikka selle

sünnipäevaga seoses, siis ühel hommikul helistas üks tegelane, soovis

sünnipäeva puhul õnne ja teatas, et ma olevat praegu Eestis ainuke

tegevnäitleja, kes nii vana on. Noh, jah, et ma tänu Õnne tänavale ikka

veel tegev olen, seda võib muidugi öelda. Aga kõige vanem nüüd küll

mitte, Ita Ever on ju minust kaks aastat vanem.