Kaalujälgimine läks jälle pekki

Vaatamata sellele, et mehed ja naised on võrdsed, on aja jooksul välja kujunenud naistetööd ja meestetööd. Nii on tavaks, et naised teevad süüa, pesevad pesu ja nõeluvad sokke, mehed aga niidavad muru ning imevad tolmuimejaga tolmu.

Kuna meestetööd on naiste omadest raskemad, on insenerid kaua pead murdnud selle üle, kuidas meeste elu lihtsamaks teha. Loova inseneritöö viljad ongi juba kõikjal näha. Paljud pered on endale soetanud robottolmuimeja, tänu millele jääb mehel rohkem aega oma hobidega tegelemiseks. Eriti suureks abiks on aga robotmuruniiduk. Kui seni tuli perepeal kevadel esimese rohu tärgates muru niitma hakata ning see töö lõppes alles esimese lumega, siis nüüd ta seda rasket tööd enam tegema ei pea.

Kuna suure osa meestetöödest teevad ära robotseadmed, on meeste roll kodumajapidamises jäänud nii väikeseks, et õigupoolest pole naistel mehi enam vajagi.