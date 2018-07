Kahlajatele meeldivad haisvad adruvallid

Soorüdi Foto: Ingmar Muusikus

Juuli lõpp ja august on parim aeg, et tutvust teha kahlajatega, kellel on juba hoogsalt käimas sügisränne. Kahlajate leidmiseks sobivad ennekõike rannikualad, kuhu tormid suuri adruvalle kuhjavad ja lindudele külluslikku toidulauda pakuvad.