Juba mitu nädalat otsisid Kalamaja loomasõbrad oranži kassi Augustit, kes ühel päeval jalutama minnes enam tagasi koju ei jõudnud.

Aprillis viieaastaseks saav August on tavaliselt kodust ära olnud mitte rohkem kui paar-kolm päeva, aga alati on ta tagasi koju tulnud. Kassike on harjunud Kalamajas ringi liikuma ning talle on isegi Facebookis oma lehekülg tehtud.

Viimati nähti Augustit 15. jaanuaril Kalamajas kodumaja ees patseerimas ning pärast seda on kümned inimesed teda asjatult otsinud.

Rõõmusõnum saabus eile õhtul, kui Augusti pererahvas andis teada, et August on rännakutelt, mil ta jõudis koguni Lasnamäelt, tagasi koju saabunud.