Kalevipoeg – keskmisest pikem ja ehk veidi naiivsem, aga sitke ja visa – täpselt nagu eestlane

Eesti vanasõna. Minu raamaturiiulis on päris pikk rodu – arvata poole meetri jagu vanasõnaraamatuid, olen neid saanud ka jõulukingiks. Suur vanasõnaraamat on justkui eesti elutarkuse piibel. Pühade ajal oli tore raamat juhukohalt avada, kinnisilmi sõrm lehele panna ja vaadata, millist õpetust või elutarkuse tera sulle pakutakse. Mõnikord sai seda mängu mängitud mitu korda päevas. Teen seda ka nüüd.

Ühe vanasõna, mis tundub Eesti jaoks kõige olulisem olevat, valisin ilma selle juhumänguta: “Üheksa korda mõõda, üks kord lõika.” Lausa hirm, et see väike Eestimaa lõigatakse kõiksugu kiirteede ja Rail Balticutega tükkideks, ja kui see juhtub suur viga olema, katsu sa siis pärast uuesti kokku lappida. Ei ole ma märganud, et kellelgi jääks kuhugi minemata. Milleks siis need suured teed? Parem ju oleks, kui rahvas rohkem kodus püsiks. Peetakse ikka rohkem lugu sellest koerast, kes kodus püsib. Sama kehtib ka inimeste kohta. Jätta ilma mõjuva põhjuseta oma kodu ja kodumaa pole just kiiduväärt.

Ja nüüd veel kolm vanasõna, mis mulle täna juhuslikult sõrme alla jäid: “Saun on vaese mehe tohter”, “Sihtimata püssi lasta ja mõtlemata rääkida on üks”, “Kuidas lind, nõnda laul”.

” Positiivne mõtlemine jääb eestlasel alati peale. Või vähemalt tahan, et jääks.

Laul. Kõige omam laul on ikka see laulupeo lõpulaul “Mu isamaa on minu arm”, mida aastakümneid on oodatud, kaasa lauldud ja liigutusest silmi pühitud.

Omadussõnad. Visa ja vastupidav.

Spordiala. Suusatamine. Eestlane on metsarahvas, tahab metsa minna. Suuskadega saab, saab omaette ilusas metsas olla. Suusatamine on eestlastele edu toonud olümpiamängudel. Tartu suusamaraton on üldrahvalik spordipidu.

Aivar Pohlak

Eesti Jalgpalli Liidu president

Aivar Pohlak

Kirjandusteos. Suur osa eesti kirjandusest kirjeldab eestlase olemust ja üht neist on raske valida, sest ka kirjeldatavaid tüüpe on väga lai valik. Käisin raamaturiiuli ees raamatuselgasid uurimas ja mälu värskendamas ning otsustasin valida Ain Kalmuse “Soolased tuuled”. Selles on kõike, mis minu kui eestlase jaoks oluline: perekeskset elu looduses, isepäisust, ustavust, visadust ning võimekust minna keerulistesse olukordadesse ja lahendada neid.

Kirjandustegelane. Äkki kõik kolm naksitralli annaksid välja selle spektri omadusi, mida summaarne eestlane endas kannab?

Film. Sulev Nõmmiku tehtud “Siin me oleme”. Taas eestlaslikud inimtüübid seinast seina.

Eesti vanasõna. “Ei ole halba ilma heata.” Positiivne mõtlemine jääb eestlasel alati peale. Või vähemalt tahan, et jääks.