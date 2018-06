Karjäärinõustaja: need kolm asja paneksid inimesed innukalt tööle

Mida teeksite, kui võidaksite miljon eurot? Kas otsustaksite töötamisest loobuda ja hakkaksite elu nautima või teeksite siiski tööd edasi?

Psühholoog ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa ütleb, et kui kujutleda, et igal inimesel oleks endast anda 100% parimat osa, tema parimat potentsiaali, siis tihti tunnevad inimesed, et selle rakendamisel on väga palju piiranguid, mis tulenevad sobimatust juhtimisest, vähesest autonoomiast ja kolleegide toetusest. See on ka sageli põhjuseks, miks inimesed soovivad töökohti vahetada või on rahulolematud.

Ta uuris oma äsja kaitstud magistritöös, kas on olemas tööõnnevalem, mis rahuldaks võrdselt nii inimeste eneseteostuse võimalusi kui ka annaks tööandjatele „koodi“, kuidas pakkuda inimestele tähenduslikumaid töösuhteid.

Tiina Saar-Veelmaa viis aastate jooksul läbi 259 juhtumi analüüsi karjäärinõustamisse tulnud inimeste hulgas. Selgus, et inimesed soovivad teha midagi muud, kui nad praegu teevad ning nende motivatsioon on kirjeldatav kolme põhilise komponendi abil.

Esiteks soovivad inimesed tööd, mis paneks neid tundma, et nad saavad tegeleda teiste inimeste elukvaliteedi vahetu parandamisega, kellelegi konkreetselt vajalik olemisega.

Teiseks, et nad saaksid tegeleda millegi konkreetse ja nähtava loomisega ehk panusega, millest jääb jälg pikemaks ajaks.