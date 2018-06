Muusik Karl-Erik Taukar möönab: võimalik, et just see tõigi ta lavale, kuna omal ajal ei sunnitud muusikakooli ega antud karmi pillimängukäsku. Vaba mees saab teha südamelähedasi valikuid.

"Muidugi on mul perioode, mil tunnen, et kõike on mu ümber rohkem kui vaja. Mõtlen avalikkuse tähelepanu ja esinemiskoormust, mida pole alati võimalik grammi pealt doseerida.

Nii ongi mul juba kaks aastat kindel reegel olnud: üle ühe kontserdi päeva jooksul ei tee."