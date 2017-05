Kas kapten saaks laeva kinni pidada? Meil läheks veel aega…

Teist aastat Kihnu turismihooaja avalöögiks olnud Kihnu räimeretk lõppes spontaanse laevaetteastega, mis pani reisijaid soovima, et laev hoogu maha võtaks ja veel parem — üldse seisma jääks.

„Harri! Homme kümnese laeva peal siis näeme!“ Seda hüüdis Marko Matvere peale laupäeva õhtust simmanit Kihnu rahvamajas Võrumaa rahvamuusik Harri Lindmetsale.

Mehed sattusid kokku aasta eest, kui VLÜ oli samuti kutsutud räimeretke lõpetuseks peetavale simmanile ja Harri oli seal mitmete Võrumaalt pärit rahvamuusikutega, kellel kihnlastega tihe side.

Harri Lindmets on tõeline vana kooli rahvamuusik, kes oma lõõtsast kunagi kaugele ei lähe ja võib tantsuviisi kõlama panna just seal, kus oma pilliga on.

VLÜ esinemise ajal sõrmitses ta lava kõrval oma pilli ning mängis tasakesi lauludele kaasa.

Mullu sattus nii, et esimesel peojärgsel lahkuval laeval olid koos VLÜ, Võrumaa muusikud ja Paide meeskoor. Kokku sai meeleolukas ja unustamatu ärasõit: laev oli ammu sadamas, kui reisijad veel „Mere pidu“ laulsid ning need, kes kohal olid, meenutavad seda siiani.

Tänavu ei vedanud ootused alt, Harri ja VLÜ muusikud sättisid end pillidega laevasalongi paika, Marko Matvere tegi neist esiti niisama telefoniga pilti, siis tuli teistele lauluhääleks juurde.

„Vaat, kui saaks nüüd nii, kapten hoo maha võtaks ja nii ruttu sadamasse ei jõuaks,“ arutasid reisijad ning palju arvasid, et võiks veel ühe tiiru sama seltskonnaga kaasa teha.

Igatahes väärt boonus saarekülastusele, kus rahvamuusika suure au sees.

Üks lustlik lorilaul ka selle kinnituseks: