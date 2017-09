Kas sa täna tegid juba head? Täna on rahvusvaheline heategevuse päev

5. septembril tähistatakse kogu maailmas heategevuse päeva. Vabatahtlik töö ja annetused aitavad maailmas igal aastal sadu tuhandeid inimesi nii kriisipiirkondades kui igapäevases elus.

Heategevuse eesmärk ei ole ainult nõrgemate aitamine, see tekitab silla erinevate sotsiaalsete gruppide vahel, parandab teineteisemõistmist ja demokraatiat.

Arengukoostöö ümarlaua kommunikatsioonijuhi Katrin Pärgmäe sõnul on vaesus on olemas kõikides maailma riikides, kuid see on väga erinäoline. “Näiteks Eestis on oluline, et inimesel oleks talvekuudel peavari ja soojad riided, paljudes arengumaades tähendab vaesus aga puudust joogiveest, arstiabist või võimalusest lapsed kooli saata.”

Heategevusest saab palju kasu ka aitaja ning seda külge ei tohi alahinnata. Hea näitaja on Maailma õnnelikkuse indeks, mis mõõdab riikide majandusnäitajaid, tervena elatud eluaastaid, sotsiaalset tuge, korruptsiooni, lahkust ja heategevust. 2017. aasta indeksis on Eesti alles 66. kohal Valgevene ja Liibüa ees. Kui Eesti punkte võrrelda esikoha Norraga, siis majanduskasvu punktid on meil suhteliselt sarnased (1,3 ja 1,5). Märkimisväärne erinevus tuleb just hea tegemise ja lahkuse osas - siin on Norra punktid Eestist kolm korda kõrgemad.

5. september on Ema Theresa surmapäev, ÜRO nimetas selle tema auks 2013. aastal rahvusvaheliseks heategevuse päevaks.

Arengukoostöö Ümarlaud koondab 33 Eesti vabaühendust, kes tegelevad kestliku arengu ja arengukoostööga.