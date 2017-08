Kas tunned ära? Vaata meeleolukat pildigaleriid Helgi Sallost!

Täna tähistab armastatud näitleja Helgi Sallo oma sünnipäeva! Palju õnne ka Maalehe poolt!

„Kui ma pean kunagi oma elutöö eest vastust andma, siis jah: ma olen sündinud lavale, see on minu elamise viis. Sest tõepoolest, laval võid sa teha kõike, mida muidu elus iial ei tee. Ma tunnen ennast laval hästi ja see on ka põhjus, miks ma üldse veel seal kooserdan,” lõpetab Helgi Sallo muidu tõsise ja asjaliku ütlemise endale omaselt väikse knihviga Hille Karmi kirjutatud elulooraamatus „Helgi Sallo. Helgib ja heliseb“.

Maalehe raamatusarjas „Eestile elatud elud“ ilmub sel nädalal Hille Karmi kirja pandud „Helgi Sallo. Helgib ja heliseb“. Lugeja saab teada nii mõndagi armastatud ja auhinnatud eesti laulja ja näitleja Helgi Sallo elust ning mõtetest. Vaata lähemalt SIIT.