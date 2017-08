Katrin Lust: niikaua kui teen tööd südamega, olen Kuuuurija

”Kuuuurija” alustab septembris 4. hooaega. Kas mäletate, miks saatesari just sellise nime sai?

"Selle nime pakkus mulle välja TV 3 programmidirektor Urmas Eero Liiv. Alguses olin kahtleval seisukohal, sest see tundus natuke jabur, aga kui hakkasin mõtlema, kui hästi see nimi mind ja mu lugude loomust kirjeldab, siis olin nõus proovima. “Kuuuurija” uurib seda, mida me ei näe – elu varjupoolt. Mul on väga hea meel, et Eero leidis mu saatele nii õige nime. Igatahes tervitavad saate vaatajad mind tänaval just Kuuuurijana ja see on suur au mulle. See nimi oleks nagu minuga kaasa sündinud. Nii et vahel tuleb võtta riske ja proovida. Mitte olla igav."