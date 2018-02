Kaunase laste juubeliõhupallid maandusid päev hiljem Võrumaal

Kaunase algkooli lapsed lennutasid päev enne Leedu juubelit õhku riigivärvides õhupallid. Üks Võrumaa pere leidis rohelised õhupallid leidis juba järgmisel pärastlõunal enda maja lähedalt põõsast.

Õhupallid leidnud Sirje jalutas abikaasaga reede pärastlõunal mööda kodulähedsat metsarada ning märkas nende majast paarisaja meetri kaugusel midagi tavatut. Lähemale minnes selgus, et tegu on õhupallidega, millel küljes võõrkeelsed kirjad.

Kodus kirjutas ta kaartidelt leitud märksõnad nagu "Kauno mokykla-darželis Šviesa" Google otsingumootorisse ning leidis, et tegu on kas kooli või lasteaiaga. Sama märksõna Facebookist otsides leidis ta eelmisel päeval tehtud pildid, millel on hulk lapsi ning õhku lastakse kolm kimpu õhupalle.

Ta sai aru, kes ja miks õhupalle lennutas ning võttis ühendust Valguse-nimelise lasteaiaga Kaunases. Õhupallide külge seotud kaartidele olid lapsed kirjutanud põhjuseid, miks neile meeldib Leedus elada.

"Kui õhupallid lendu lasime, arvasime, et need jõuavad leedukateni, kuid maandusid tegelikult palju kaugemale," ütles kooli direktor Erika Vaidelienė portaalile “Kas vyksta Kaune”.

Lapsed olid päev enne vabariigi aastapäeva ühtekokku lendu lasknud 125 õhupalli. Sada õhupalli olid pühendatud Leedu juubelile, aga 25 algkooli juubelile. 41 rohelise õhupalli asukoht on nüüd kindlaks tehtud, ent ülejäänud pole veel välja ilmunud.

"Leedulastel olid pisarad silmis. Leedu televisioon ning kohalikud lehed kirjutasid sellest terve eilse päeva, kuigi ma ei soovinud nii suurt avalikku tähelepanu," ütleb Sirje. "Meie perele oli see väga armas ja eriline lugu, justkui tõestisündinud muinasjutt. Meie perel ja lähedastel on küll pikaks ajaks soe tunne südames."

Sirje lubab kirjad alles hoida ning need tasapisi eesti keelde tõlkida.