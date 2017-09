Kehtestatakse kohustuslik onu ja -tädipuhkus

TARMO VAARMETS

Eesti talupojakultuuris on vastsündinud lapsega tavapäraselt koju jäänud ema. Vanasti, kui lapse rinnaga toitmisega said hakkama ainult naised, võis seda normaalseks pidada, kuid ajad on muutunud ning nüüd on naistel võimalik ennast ka eesrindlikumal moel teostada.