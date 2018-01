Kerro – keskealiste rõõmurohke olek

Film “Kerro 40” kuulub “Eesti lugude” sarja ja algab kaadritega, kus Käru pereklubilased rokivad stiilipeol ansambli Fix kuulsa loo “Tsirkus” saatel. Järgmistes kaadrites viib 80aastane Lembit vaataja inimesesuuruse karu puukuju juurde. Karu kuju tegi Lembit oma noorimale pojale 45. sünnipäeva kingituseks.

Lembit on pereklubilane 1978. aastast ja tema tõlgib ära ka Kerro tähenduse: keskealiste rõõmurohke olek. Vana mees arvab, et ta nüüd lõpetab klubis käimise ära. Filmi algupoolel kõlab Lembitu suust ka lause, et kui klubi alustas, siis “...noori aktiivseid inimesi oli palju, aga nendest on ... väga vähesed, kes üldse elus on veel.”

Lembit sirvib fotoalbumit, vaatab pilte ja nendib, et kõik on teispoolsuses.