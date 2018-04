Kes koliks väikesaarele? Kihnu vajab viit töötajat

Kuna kohalike seas sobivaid töötajaid ei leidu, siis otsitakse inimesi, kes võtaks ette parajalt suure elumuutuse ning koliks saarele. Sooja aja eel otsib Kihnu endale koolidirektorit, viiuliõpetajat, valla haldusspetsialisti, kokka ja sulast.

Tegemisi jaguvat kauemakski kui suvist ilma ning töid saavat teha mitmesuguseid – ole ainult ise kraps ja hakkaja.

Viiuliõpetaja – Tunned rahvamuusikat ja oskad seda teistelegi õpetada? Pakkuda on töökoht hubases Kihnu muuseumis, võimalus osaleda Eesti ja välismaa festivalidel ning 20 noort õpilast.

Koolidirektor – Soovid edendada kohalikku hariduselu? Pakkuda on võimalus lahendada mitmesuguseid probleeme ning olla koolielu edendamisel uuenduslik. Sisse võib kolida heas korras korterisse.

Haldusspetsialist – Oled hea tehnilise taibuga? Pakkuda on võimalus poole kuni täiskoormusega hoida Kihnu saar töökorras – sinu hoole all on nii muuseum ja kool kui ka tehnorajatised ning sadamakaid.

Pärimustalu perenaine – Tahaksid Kihnu asja ajada? Pakkuda on töökoht renoveeritud Metsamaa talus, kus toimuvad külapeod, kontserdid, käsitöölaagrid ja kõik muu, mis Kihnu eriliseks teeb.

Pärimustalu sulane / piiga – Soovid elada suviselt töist kihnlase elu? Pakkuda on võimalus lüüa kaasa kõigil Metsamaa pärimustalu üritustel ning enda ja teiste tuju heaks teha.

Loe vabade ametikohtade kohta lähemalt siit.