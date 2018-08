Kes taarat ei korja, see sente ei saa

“Inimesed peavad end looduse krooniks, kuid metsa sattudes on enamik neist nõrgad ja abitud,” selgitas Alutaguse metsavolikogu esimees Karu Valdur. “Inimesi eristab teistest loomadest ka see, et nad kõnnivad tagajalgadel, kannavad riideid ning haisevad ebameeldivalt.”

Karu sõnul on inimesi kahte tüüpi.