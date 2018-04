KEVAD METSAS | Kaval halljänes jättis maha tubli tüki talvekasukat

Kuigi talv pöördus korraks tagasi, on loomad läinud kevadelainele. Nii oli üks Järvamaa halljänes endast maha jätnud tubli portsu talvist kasukat.

Kui leida praegusel ajal metsa servalt jäneste jooksurajalt pahmakas heledat jänesekarva, siis ei pruugi see veel tähendada, et haavikuisandaga on midagi halba juhtunud.

Loodusemees Vahur Sepp ütleb, et nii valgejänes kui halljänes vahetavad kevadist karva ning halljäneski muutub suveks veidi tumedamaks.

“Paks talvevill läheb lahti ja hakkab seljas sügelema,” selgitab Sepp.

Kare lumekoorik on mõnus koht, kus püherdada ja kavalam jänes saab nii korraga suuremast vaevast lahti.

Praegu on jänestel ka pulmatuurid ning isajäneste omavahelises madinas võib samuti karvatuustakaid lennata, jänesed ise on julgemad ja neile võib kergemini peale sattuda.