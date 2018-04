Kevaditi ei pea kulutuld tikutulega taga otsima!

Sain arsti juurde aja alles oktoobrikuuks. Igaks juhuks registreerisin end kohe ka lahkamisele.

Kas te olete täheldanud, et mida viletsam on reklaamitav toode, seda suuremad on reklaamis osalevate naiste rinnad?

Ei ole mõtet aru anda sellele, kes ei taha aru saada.

Kahepäise kotka puhul on kaks korda raskem ära arvata, mida ta endale pähe võtab.