KGB saladused: maailma luureajaloo üks suurim reetmine toimus Tallinnas

Mitrohhini enda sõnul hakkas ta NLKP poliitika õigsuses kahtlema juba pärast Beria kuritööde avalikustamist, lõplikult kaotas usalduse NSV Liidu tegemistesse pärast 1968. aasta Praha sündmusi. Mitrohhin asus ootama hetke, mil ta saaks õigluse taastamist kuidagigi mõjutada. Põhjaliku ning tööka inimesena valmistus ta selleks päev päeva kõrval, mitu aastakümmet.

Arhiivi kolimine andis suurepärase võimaluse lahti lapata kõik kaustad ja dokumendikarbid, mis muidu osutunuks täiesti võimatuks.

Major Mitrohhini Inglismaale viidud materjalid asuvad praegu Cambridge’i ülikooli Churchilli kolledži arhiivikeskuses. Sisuliselt parim osa KGB välisluure arhiivist avati tutvumiseks 2014. aasta kevadel. 33 arhiivisäilikust on tutvumiseks avatud 19. Osa senini saladuses hoitavast 14 arhiivikarbist on kättesaamatud veel pikki aastaid. Tõde otsinud Mitrohhini materjalide hulgas on selliseid, mis ei lase tema nimel veel väga kaua unustuse hõlma vajuda.