Kihnlaste jaoks oli kogu presidendi vastuvõtt ülev ning pisiasjad häirisid vähe

Presidendi vastuvõtul käisid juba mitmendat korda Kihnu elu edendajad Mare ja Olavi Mätas, kellele pakkus tänavune vastuvõtt pisikestest segadustest hoolimata positiivse ja üleva emotsiooni.

"Mulle meeldis kohe alguses teekond ERMi. Sisenemine toimus ajal, mil päike loojus ja see oli tõesti väga ilus," meenutab SA Kihnu Kultuuriruumi juhataja Mare Mätas. Lemmikutena toob ta välja imemaitsvad suupisteid ning südamliku Ivo Linna ja hoogsa Trad.Attacki! muusika. Mõlema artisti järgi tantsis saalitäis peolisi nii hoogsalt, et muuseumi põrand vappus nagu rokk-kontserti ajal.

Presidendi kõnest jäi Mare jaoks kõlama üleskutse pidada silmas tulevikku ning mõelda lastelaste peale. Samuti pole tal pretensioone kontsertlavastuse suhtes, kuna näiteks metsateema on vägagi aktuaalne. "Küsimus muidugi, kas pidupäeval on tarvis nii suurtest muredest rääkida... Ent võib-olla seegi aitab tuleviku peale mõelda."

Mare usub, et ürituse korraldajad said kõigega hästi hakkama, kuna ülesanne oli keeruline ning inimesi palju – võib-olla polekski kitsaskohtadele saanud paremini läheneda. Ta möönab, et segadust ja trügimist oli rohkem kui varasematel aastatel ning kõne kuulates oli ruumis vähe õhku. Samas see, et istuda ei saanud, oli juba ette teada ning kes otsis, leidis peo jooksul istekoha ikka.

Kaks päeva hiljem on tema tunded vastuvõtu suhtes ainult positiivsed: "Olen väga patriootlik ning mul on hea meel, et tehti suurelt ning kutsuti võimalikult palju rohkem inimesi kui tavaliselt. Mis neist pisikestest püstiseismistest, järjekordadest või trügimistest ikka."