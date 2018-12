Kihnu Jõnn 170: vaadake ette oma saleduskuuriga!

Kihnlased olevat (nende endi andmeil) liigse kehakaaluga kimpu sattunud üldiselt alles nõukogude ajal, kui elu saarel jõukamaks läks. Nii et nende traditsiooniliste pidutoitude puhul polnud esmane mitte keerukas valmistusviis, vaid see, et oleks süüa, oleks piisavalt ning lauatäide oleks võimalikult toitev.

Enne mainitud kari peitub selles, et tänapäeva külluses on endale vanaaja vaeseid menüüsid järgides võimalik kergesti liiga teha.