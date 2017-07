Kihnu Muuseum sai uue kleidi

Kihnu Muuseum kattus Kihnu Mere Peo ajal kalurite elu peegeldava kunstiga.

Alles hiljuti kutsuti Facebooki kaudu kihnlasi läbi otsima oma ahjupealseid ja sängialuseid, et aidata Metsamaa pärimustalus talus toimuvat kunstilaagrit soome pappi või vineeri ehk lõuendiga. Rahvas kuulis ja aitas – seda pinda, kuhu maalida sai palju. Maale on muuseumiseinal tavapärasest rohkem.

Maalilaagri lapsi jälginud ja vajadusel juhendanud Jaak Visnap rääkis näituse avamisel kunsti imest: “Kujutage ette, et nädala alguses – esmaspäeval ja teisipäeval ei olnud meil peaaegu mitte midagi - olid vaid värvipotid ja tühjad tahvlid-plaadid, aga neljapäevaks oli kõik valmis! Tahangi öelda - sportlikke tulemusi saab alati ületada ja sellest saab statistika. Aga kunst jääb! Tahan, et see kunst, mis meist siia maha jääb, oleks vägev! See loominguline käejälg ei ohusta planeeti vaid annab me elule sisu!”

Need kõlavad, isegi uhked hüüdlaused vallandasid naerupahvakuid, mis olid segatud tormilise aplausiga. Kihnu Muuseumi perenaine Mare Mätas oli silmnähtavalt rõõmus uue näituse üle. “Tegelikult seda naljalt muidu ei lubata, et naelutatakse ja kruvitakse maja pilte täis, sest see rikub fassaadi…. Aga mis seal ikka! Siin on väga palju toredaid väikeste laste töid läbisegi eelmiste aastate parimatega ning see paneb inimesi, kes muidu ehk majast mööda läheks, muuseumi ees seisatama, pildistama ja lähemalt uurima,” lausus ta.

Nõnda on armsat muuseumimaja ehitud juba mitmeid aastaid. Sellest on saanud tore traditsioon – maja elustav värvirõõmus näitus, millest keegi niisama mööduda ei saa. Igal aastal olnud näitusel eri teema. Eelmine aasta olid piltidel müstilised olendid ja painajad, tänavu maaliti kalapüügi teemal. Jaak Visnap ütles, et on põnevusega Kihnu kunstlaagris talendijahil käinud juba 10 aastat. Nende aastate jooksul on ta avastanud, et sageli andetuks peetud ning koolist kompleksid kaasa saanud lapsed võivad kunstilaagris avaneda ja neist võivad saada suured virtuoosid. “Andekate tiibadele anname laagris veelgi hoogu juurde!” lubas Visnap.

Tänavuste maalide loomisel osalesid kihnlastest lapsed, Pärnu Kunstikooli kasvandikud ja maalilaagri eestvedaja Jaak Visnapi tuttavad. Laste ja noorte maalitud kalapüüki ja kalurite elu kajastavad maalid kaunistavad muuseumimaja Kihnu viiulifestivalini, mis toimub oktoobris.