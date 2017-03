Elmari raadiole intervjuu andnud Koit Toome ütles, et duetiga on isegi parem laval olla, kui üksi ning talle meeldib väga tänavu olla Eesti Laulu finaalis just koos Lauraga.

„Vanema põlvkonna artistid on telega rohkem harjunud, nendega tegi Eesti Televisioon kunagi tihedat koostööd, minu jaoks see nii harjumuspärane pole. Kontserdilaval on ikka teine tunne,“ sõnas Koit Toome, vastates küsimusele, kuidas ta end kaamerate ees tunneb.

Eurovisioonile pole ta enam aastaid üritanud minna, kuigi lugusid on igal aastal pakutud.

„Sveni lugu, Lauraga koos laulmine, mitmed pisiasjad veel, sealt see kuidagi kokku tuli,“ rääkis Koit, lisades, et tunneb end laval „Veronat“ esitades väga hästi.

„Kahekümne aasta tagune emotsioon Eurovisioonil oli teine, praegu ikka kaifime seda protsessi,“ lausus ta.

Koit Toomele meeldib ka väga nende laul „Verona“,Itaaliaga on tal tihe side, ta on seal palju autoga ringi sõitnud ja ringi rännanud ja Itaaliat ka sõpradele reisisihtkohana soovitanud.

Et Sven Lõhmus just Itaaliast lauluks inspiratsiooni sai, sobib seetõttu samuti hästi. Koit ütles, et paljud asjad tema elus tunduvad tagasi vaadates olevat seotud hulgaliste pisijuhustega, nii et „Verona“ sobib sinna mustrisse täielikult.

„Mul on natuke olnud selline tunne, et mingid asjad juhtuvad ja küllap nad siis peavad nii juhtuma,“ arvas ta.

Tehnilise poole pealt „Veronast“ rääkides, sõnas Koit Toome, et stuudios prooviti erinevaid helistikke ja taheti teha midagi teistmoodi. „Kuulaja ehk seda ei teadvusta, aga me laulame Lauraga samast registrist. Ma pole üheski loos kunagi nii kõrgelt laulnud, aga katsetasime ja tundus huvitav. Laural on naislaulja kohta madal ja minul meeslaulja kohta kõrge hääl. Kui meil need noodid on olemas, siis miks mitte neid kasutada?“

Eesti Laulu kohta tervikuna ütles Koit, et see on kujunenud Eesti suurimaks muusikasündmuseks, mis on huvitav nii muusikutele kui publikule.

„On väga põnev näha seal uusi nägusid ja bände, kellest pole varem kuulnudki,“ sõnas Koit Toome.

Laura ja Koidu esitatav „Verona“ on Triobet kihlveokontoris tehtud panuste kohaselt Kerli „Animal Spiriti“ kõrval praegu üks favoriite esikohale. Pärast neid kaht esitajat tuleb tükk tühja maad ning viimasteks ennustatakse Ivo Linnat ja Daniel Levi.

Koit Toome intervjuu on järelkuulatav SIIT.