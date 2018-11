Kokkusaamised, mis kusagil kirjas ... Tõnis Mägiga

Tõnis Mägi on meie oma Tom Waits. Tõnis Mägi on laulik jumala armust, just nimelt laulik, mitte lihtsalt laulja. Ta on minu jaoks ennekõike mees, kes kodustas souli. Tõnis ongi Laul, mida ta laulab.

Need on mõne sõbra sissevaated Tõnis Mägi olemusse.