Kolm meest omavahel, naistest esialgu rääkimata

Nii see asi jääma siiski ei peaks: kirjanikud tuleb omavahelolekust välja tuua ja vaadata, mis neil omaenda ja teiste kolleegide-konkurentide “loomingulise köögi” kohta öelda on. Taust, inimesed ise ja nendevahelised suhted pakuvad lugejale teinekord rohkem huvi kui meisterlik sonett või süvapsühholoogiline romaan.

Aga kui inimesi lähemalt tunned ja natuke rohkem tausta tead, ehk tekib siis huvi ka kunsti vastu? Või vähemalt rohkem eeldusi selle mõistmiseks. Et mis mees või naine see looja on ja mida tal meile ütelda on?

Edu pant on isikupära

Loojad on isiksused, tüübilt teistest enamasti enesekesksemad, aga kirjanikena kahtlemata sõnakesksed, mõned suletumad, teised edevamad ja avatumad. Ühed kõnelevad rohkem endast, teised teistest, aga ikka läbi oma isikliku kogemuse ja vaate- veeru.

Oluline on aga alati meenutada, et kui me tihkame kõnelda rahvuskultuurist, siis selle aluseks on ikkagi emakeelne kirjasõna, päritav ja üha uuenev. Ning selle uuenemise eest hoolitsevad just kirjanikud, kuigi lugejatena ei pruugi me alati sellest endale aru anda.

Kõik muu võib ju olla – laulupeod, filmid, teater ja kunstinäitused –, aga kirjandus on kultuuri kese. Lauldakse ja teatrilaval mängitakse ka tekste, filmi aluseks on stsenaarium, kujutavat kunsti seletatakse teinekord kirjanduslikus, metafoorses keeles. Nii et ikka kirjandusest, sõnaloomest alguse saavad jõujooned hoiavad koos kogu emakeelset kultuuri.