Kolm väga head kontserti

Tavakohaselt tervitavad Viini Filhar­mooni­kud uut aastat piduliku kontserdiga muusikaühingu kuldses saalis. Dirigendipuldis on Riccardo Muti, kes teeb Viini Filharmoonikutega koostööd alates 1971. aastast. Uusaastakontserti juhatab itaalia dirigent juba viiendat korda.

“Põhjamaa pulss” on audiovisuaalne elamuskontsert – teekond läbi helide, ruumi ja meelte, ülistades Eesti loodust, kultuuri ning inimesi. Muusikalist tulevärki täiendavad videokunstnik Taavi Varmi visuaalid.

Kirgas taani artist Kira Skov ja Kopenhaagenis resideeruv Maria Faust on oma pulbitseva loomeenergia ühendanud ning loonud süvateose “In the beginning” koorile ja ansamblile.