KRÕBE KÜLM | Täna öösel jõudis õige pakane (vähemalt -25 kraadi) Eestisse

Ilmateenistuse andmeil mõõdeti Mustvee külje all Tiirikojal täna öösel kell kolm külma 26,5 kraadi, mis on nüüd ka selle talve uueks külmarekordiks.

Seega võib öelda, et pakane on jõudnud Eestisse pärale, sest pakasest saab rääkida alates sellest, kui õhutemperatuur on langenud vähemalt 25 külmakraadini. 10 või ka 20 miinuskraadi tähendab lihtsalt külma või väga külma ilma.

Käimasoleva talve külmarekord uuenes veebruaris juba seitsmendat korda. Võidujooks sai alguse 8. veebruaril, mil Tiirikojal pandi kirja 15,0 külmakraadi. Päev hiljem mõõdeti Kuusikul 15,8 ja sellest omakorda päev hiljem ja jällegi Kuusikul 16,9 miinust. Järgnes väike hingetõmme ning 15. veebruaril napsas külmapealinn Jõgeva 19,8 kraadiga rekordi oma nimele.

Sellise kehva tulemusega seekordne talv muidugi leppida ei tahtnud ning alustas kolme päeva eest olümpia-aastale väärilist lõpuspurti. Nii sai Narva üle-eile 21. veebruaril kirja −22,2°C ja eile Jõhvi juba −23,9°C.

Ilmaprognooside kohaselt ei pruugi ka täna öösel Mustvee külje all mõõdetud 26,5 külmakraadi jääda selle talve viimaseks sõnaks. Näib, et tali on veel väge täis.

Mulluse talve külmarekord jäi 25,0 miinuskraadiga Võru nimele ja kui see seal läinud aasta 7. jaanuaril mõõdeti, siis tänase ööni niipalju külma vahepeal ei ole olnudki

Eesti mõõtmiste ajaloo külmarekordist jääb aga ka tänane pakaseline öö Ida-Eestis kaugele maha. Senine madalaim mõõdetud õhutemperatuur Eestis on −43,5 °C, mis fikseeriti 17. jaanuaril 1940 Jõgeval.