Uus aasta on alanud ning taas on teil võimalik tutvuda Eesti kuulsaima astroloogi Sergei Kraana (OMG, WTF) horoskoobiga, mille teeb eriliseks see, et lisaks Babüloonia nõidade ning keskaegsete müstikute tarkustele arvestab ta oma ennustuste tegemisel ka tõenäosusteooria ning kvantfüüsika kõige uuemate avastustega.

Ennustuste täpsus sõltub Kuu ja Päikese asendist, tugeva ja nõrga vastasmõju, elektromagnetilise jõu ning gravitatsiooni omavahelistest suhetest, pea ümbermõõdu, sünnikuupäeva ning jalanumbri korrutise ruutjuurest, mis on jagatud Maa raadiusega ning millele on liidetud isiku ees- ja perekonnanime numbriline väärtus.

Jaanuaris on oodata muudatusi, mis võivad mõjutada sinu eraelu või töösuhteid.