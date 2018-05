Kui hästi sa tunned meie tuntud inimesi? Pane ennast proovile!

„Kes on Eestis kõige kuulsam kuulsus? Kui äraarvamismängu järgi otsustada, siis Yana Toom, ei mingit kahtlust! Õigeid vastuseid sadas nagu vihma oavarrest. Aga üsna lihtsalt tunti ära ka Kristina Šmigun-Vähi – medali järgi kaelas, Toomas Hendrik Ilves – kikilipsu järgi. Ja Mailis Repsi äraarvamiseks polnud ka muud vaja ette öelda, et tegemist on ministriga.”

Muuseas, üks Yana Toomi kujutanud nukkudest meeldis modellile enesele nii väga, et ta ta on postitanud selle ka oma lehele Facebookis.

Linnard lisas: „Juhendaja sõnul kutsus Toom nuku autori tänutäheks ka Brüsselisse.”

