Kui leiad, et sind on alahinnatud, siis lisa aktsiis!

Taliolümpial õnnestus uisusamm kõige paremini Saskia Alusalul.

Ärge pakkuge pagari lapsele saia ega kinkige lilleneiule lilli!

Kui elu on kunst, siis mehed on keskpärased mustkunstnikud, aga naised nende väga head assistendid.

Inimeses on kõik ilus, kui tegu on naisterahvaga.

Ilus ja tark naine on niisugune, nagu ta on. Mehed püüavad ennast ilusamaks teha, et talle meeldida.

Selle üle, kas mees on mees, las otsustavad naised.