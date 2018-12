Kui palju maksis Vene tsaar Rootsi kuningale Eesti ja Liivimaa eest?

Maaleht RUS

Vene tsaar Peeter I. Autor: Baron Gustav von Mardefeld

Kui Vene ajalookirjandus väidab, et Vene riik on Eesti- ja Liivimaa igati õiguspäraselt Rootsilt ostnud, on see päris tõsi, tõdeb ajaloolane Enn Tarvel.