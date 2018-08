Kui teed teistele silmad ette, ära aja nina püsti!

Tavaliselt imestatakse, et kui 1. september on pidupäev, siis miks see ei ole puhkepäev. Sel aastal on asjad klappima pandud.

Sõnadest tuleb kinni pidada ka sõnavabaduse tingimustes.

Põua korral peaks kindlustusfirmad kindlustama põllumehi kastmisveega.