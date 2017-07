Kuidas oma minevikku ka ei kiru, paremat ikka ei tule

Politseinik peab veoauto tee ääres kinni, vaatab auto kasti ja küsib juhilt: “Miks te autos pingviine veate?” Autojuht: “Need on minu pingviinid!” Politseinik: “Peate need kohe loomaaeda viima!” Päev hiljem näeb politseinik teel sama autot ja peab selle uuesti kinni. Pingviinid on ikka kastis, aga seekord on neil päikeseprillid ees. “Enda arvates käskisin teil pingviinid loomaaeda viia,” ütleb politseinik. “Nii ma tegingi,” vastab autojuht. “Täna aga viin nad randa.