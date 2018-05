Kuidas randlased räimepüügiga Pärnu lahes ilma tegid

Kevadiste räimede kuivatamine Muhus Koguva külas eelmise sajandi viimastel aastatel. Heidi Tooming, Muhu muuseum ja

Räim on Läänemere magedapoolses vees kenasti kohanenud. Vahel on teda olnud nii rohkesti, et mõrrad saanud kähku triiki täis; vahel jällegi on tundunud, et kogu meri on juba tühjaks püütud.