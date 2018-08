Sirje Endre: "Ülemnõukogu juhataja Ülo Nugis, tuntud oma kõva haamrilöögi poolest Toompea saalis, vaatas Rüütlit, siis kella ja ütles: aitab vaidlemisest, aega on jäänud vähe, tankid on kohe siin."

Liia Hänni: "Peet Kask, kes algul seda redaktsiooni sõnastada püüdis – tema närv ütles üles ja ta viskas pliiatsi lauale. Paber jõudis minu juurde."

Marju Lauristin: "Tegelikult oli põhiküsimus selles, et me pidime emotsionaalset hoogu maha võtma, looma sõnastuse, mis on vettpidav ja mis tõepoolest lubab meil seda põhiseadust taastada."