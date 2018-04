Kümme soovitust inimesele, kelle lähedane on hooldekodus

Alates tänavusest aastast korraldab maavalitsuste asemel sotsiaalteenuste järelevalvet sotsiaalkindlustusamet, kes on hooldekodude olukorra võtnud teravdatud tähelepanu alla.

Eesti eakatele elanikele, kes vajavad hooldust väljaspool kodu, peab olema tagatud kvaliteetne ja turvaline üldhooldusteenus, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimuval arutelul.

Järelevalve tulemused näitavad, et parandamist vajavad nii hooldusplaanide ja raviskeemide olemasolu ning järgimine, ravimite käitlemine kui ka arstiabi tagamine hooldekodudes.

2018. aastast võttis maavalitsustelt sotsiaalteenuste järelevalve korralduse üle sotsiaalkindlustusamet ning ministeeriumi ülesandel alustati koostöös terviseameti ja ravimiametiga olukorra hindamist üldhooldekodudes. Praeguseks on kolme ameti koostöös läbi viidud esimesed kontrollvisiidid, mis tõid esile mitmeid probleeme nõuete täitmisega.

Sotsiaalkindlustusamet toob esimeste kontrollvisiitide põhjal esile järgmised puudused: hooldusplaani koostamise ja täitmise kvaliteet jätab soovida.

Koostöö kohalike omavalitsustega (KOV) on kesine. Nii on näiteks inimene sattunud hooldekodusse, samas KOV pole eelnevalt hinnanud isiku abivajadust, näiteks seda, et ehk saaks ta veel kodus hakkama.

Ravimiamet leidis puudusena, et ravimeid ei säilitata luksutatavas ruumis; oli ka muid nõuete eiramisi, näiteks ei kontrollita ravimite temperatuuritingimusi.

Terviseamet tõi esile, et hooldekodusse saabuvad kliendid sageli puuduliku dokumentatsioni ja vahel ka puuduliku raviskeemiga.