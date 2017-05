Kummitusjutud, kasematid ja Pokumaa - muuseumiöö toob mängud 198 paika üle terve Eesti

Laupäeval toimub järjekorras üheksas üle-eestiline muuseumiöö, mis sel korral kannab pealkirja "Öös on mänge". Publikule on viie tunni jooksul avatud kõik suuremad ja kümned väikesemad Eesti muuseumid ning lisaks mitmed galeriid, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi tuletornid ja looduskeskused – kõik üht või teistpidi kultuuri, teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad ja organisatsioonid.

Eelmisel aastal tehti muuseumiööl üle terve Eesti rohkem kui 106 000 muuseumikülastust.

Muuseumiöö programmiga on sel korral taas liitunud uusi põnevaid paiku – esimest korda on ööl tasuta avatud näiteks Pokumaa; Tallinnas näitab Tallinna Ülikool vanalinnas Rüütli tänaval oma arheoloogiakogu, mis pole igapäevaselt publikule avatud; esimest korda muuseumiöö programmis osalevas Lääne-Virumaal asuvas Roela käbikuivatis räägitakse täistundidel kummituslugusid. Ent programmis on ka igaaastased suurlemmikud nagu Eesti Bussiajaloo Selts, kes korraldab oma ajalooliste bussidega tasuta ringsõite Tallinna Bussijaamast, Eesti Kunstimuuseumi kõik filiaalid, Lennusadam, Tartu Ülikooli muuseum, jpt. Tartus on muuseumiööl esimest korda avatud Eesti Rahva Muuseumi uus maja – lisaks näitustele korraldab ERM külastajakonverentsi, kus muuseumi tegemisega seotud inimesed räägivad lahti, kuidas ERM sündis – ning Rahvusarhiivi uus hoone Nooruse tänaval: nende kahe punkti vahel liigub Tartus koguni muuseumiöö eribuss. Narvas pääseb vaatama Viktoria bastioni kasematte ning ka Narva muuseumit, mis vahepeal pidi muuseumiööl suletuks jääma, kuid on nüüd siiski külastajatele avatud.

Hiidlased avavad muuseumiööl koguni 16 paiga uksed – muuseumide kõrval mitmed kirikud ja tuletornid, nii et on põhjust viie tunniga tervele saarele ring peale teha.

Erakordselt avab muuseumiööl uksed Tapa raudteejaam, mille EKA tudengid üheks ööks elama panevad, küsides, milline peaks Tapa värav tulevikus välja nägema. Tallinnas toimuvad taas tasuta vanalinna-ekskursioonid ning mitmel pool üle Eesti bussiekskursioonid, ning nendele retkedele tasub end kindlasti öö kodulehel ette registreerida.

Programmis osalevad muuseumid ja teised organisatsioonid avavad muuseumiööl oma uksed kell 18-23 ning sel ajal on sissepääs tasuta. Õhtut planeerides tasub alati uurida, mis konkreetses muuseumis toimub: muuseumiööl suurt sünnipäevapidu tähistav Tartu Mänguasjamuuseum näiteks suleb uksed siiski juba kell 22, et kõige väiksemad külastajad õigeks ajaks puhkama jõuaksid. Kõige parema ülevaate sellest, mis igas programmis osalevas muuseumis täpselt toimub, leiab muuseumiöö kodulehelt http://programm.muuseumioo.ee. Rohked õpitoad, erilised ekskursioonid ja võimalus mõnd eksponaati hoopis uue nurga alt vaadata on need põhilised asjad, miks maikuus koos sõprade ja perekondadega kodust välja tullakse.

Aasta suurima Eesti muuseume ühendava ettevõtmise teema on sel korral inspireeritud laste ja noorte kultuuriaastast; muuseumiöö publik saab teada, milliseid mänge on Eestis läbi aja mängitud, olgu need siis rahvamängud, spordimängud, laua-, tagaajamis-, rolli- või keksumängud. Aga milliseid mänge mängivad erinevad loomad ja linnud ning milliseid pille mängivad muusikud? Millised poliitilised mängud on Eestit läbi ajaloo raputanud? Kuidas roboteid mängima õpetada? Millised on sõnamängud? Mida mängitakse üksi ja mida mitmekesi? Kuidas me homme mängime?

Muuseumiööd korraldavad alates 2009. aastast koos Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing ning ICOM Eesti. Täpsemat infot muuseumiöö kohta saab veebilehelt www.muuseumioo.ee ja Facebookist.