Kust tuli meile jõululaul „Püha öö“

Jõuluõhtu Vigala kirikus FOTO: Marko Mumm

Aasta 2016 on Püha öö jaoks eriline, mitte ainult seepärast, et jõululaul tähistab 200 aastast juubelit, vaid ka sellepärast, et ühest Viini antiikvariaadist leiti vanim üleskirjutus luuletusest, mis on tänaseks saanud kuulsaks üle maailma ja mida lauldakse detsembrikuus kõikides võimalikes keeltes.