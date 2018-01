Kuue Eesti noore seiklused Indias

Kuidas see kolm nädalat kestnud 2000kilomeetrine retk õnnestus, näeb 31. jaanuarist TV 3 tõsielusarjas “India”.

Võidusõit tuk-tukiga toimus karmil ja ohtlikul rajal, mis kulges India suurimast linnast Mumbaist 2000 kilomeetri kaugusele, riigi lõunaosas asuvasse Chennaisse.

Võistlejatel tuli hakkama saada Mumbai hullumeelse liiklusega ning läbida mägiradu, kus isegi kaks kitse teineteisest vaevu mööda mahuvad.

Hakkama pidi saama mitte ainult ohtlike olukordadega liikluses, aga ka täiesti teistsuguse kultuuri ja kommetega, samuti harjumatu toiduga. Suurim katsumus oli muidugi tuk-tuk. Sel India rahvussõidukil on kolm ratast ja seitse hobujõudu ning võib kindel olla, et varem või hiljem laguneb see lihtsalt laiali.

Aga kes on siis need noored, keda uues tõsielusarjas näha saab? Hanna Martinsoni kõrval astuvad üles laulja Eva Vaino, fitnessitreener Marlen Heldemeel, IT-tudeng Georg Tulver, korvpallitreener Kaspar Rätsep ja ettevõtja Siim Silver Salumaa.