KUULA | Maalehe ja Maakodu töötajate lemmikjõululaulud

Rein R oli 14-15 aastane, kui kuulis lühilainelt John Lennoni lugu “Happy Xmas (War Is Over)”, mis talle vägagi istus.

“Vajutasin ruttu Romantika maki lindistama, hiljem muudkui kuulasin ja kuulasin, mis sest et algus puudu oli. Saksakeelse olendina ei jaganud ma, millest lauldi. See teadmine tuli hiljem. Meeldis meloodia, või viis, ma es teagi, kuidas õigem ütelda. Või õigemini see eelöeldu pluss hingestatud esitus. Olen kuulnud ka mõnda eestikeelset varianti, kuid pole seda kas päris õiget leidnud või on see veel laulmata, kes seda teab.

Siuke lugu. Kuulake lugu ka!”

Rein S toob esile sama laulu: „Mäletan, kui Lennon tapeti, pillisime me, toona juba üsna suured mehed Pälsoni ühikas nagu pisikesed tited. See kõik tuleb taas meelde kui kuulen jõululaulu sellest, et "War is over...", aga tegelikult pole ju ikka veel.”

Rein S jätkab, et kui oleks Olav Ehala elanud 18. sajandil, kandnuks ta tõenäoliselt nime Mozart.

„Ja mis võiks olla ilusam kui Mozarti kirjutatud jõululaul Eesti lastele!”

“Luutsinapäeval Rootsis kirikus olnuile jääb alatiseks meelde see neitsilikult puhas lummus, mille saatel sammuvad kaunid noored tüdrukud, küünlad peas säramas, läbi pühakoja. See on minu Põhjamaine jõululaul ja jõulutunne.”