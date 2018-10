KUULAMISELAMUS | Mitme kulbiga Puuluup

peab!

Siis hüppas heinakõrre kasvamise illustreerimiseks korraga hoopis Villu Tamme “Tere perestroika” laulu sisse.

Virumaal kuivaks

ei jää ükski kaev.

Mausoleumi ees

maandub õhulaev.

Seejärel, ikka sellesama laulu sees, kõlab midagi täiesti arusaamatut. Miks just selline tekst, ei oska autorid ise ka muud mõistlikku kosta, kui et kõlab hästi.

Zombie’d käivad unes

ringi,

kannavad seal valgeid

kingi.

Zombie’d-Zombie’d

Zombie’d!

Ja see kõik kõlab Hiiu kannelde mörina, törina ning seda töötleva luuperi nime kandva masina abil.

Plaadi “Süüta mu lumi” stiilinäitena võiks tuua nimilaulu: süüta mu lumi, lumi on süüta. Ja sellele lisatud argiromantika:

Laupäeva hommikul

vedelen laual,

ärkan ja natuke pea

ringi käib.

Raadios Mari Kalkunit

laulab,

raha on külmutuskapi

pealt läind.

Kellel võimalik, vadaku YouTube’i kanalist ka nimilaulu videot. Sealt õhkub mängulusti alates paberist lumehelvestest kuni vahva pürotehnikani.

Ning selle koha peal, kus eestlane laulaks ikka ja jälle külmast ja kõledast põhjatuulest, laulab Puuluup hoopis Puhja tuulest, mis puhub Puhjas, kus on tuulik.

Ja milline keelerikkus! Puuluubi lugudes kuuleb eesti, soome, vene, inglise ja, tähelepanu-tähelepanu, eri dialektides esitatud atozoe keelt.

Loe veel

“Oti-Volta keelerühma kuuluvat atozoe (ehk atokerazoeme) keelt kõneldakse Kollase Volta ülemjooksul. Oma dialektide mitmekesisuses meenutab see kohati ka lääneslaavi keeli, ehkki pole nendega otseses suguluses. Akaboi hõimust pärit diasporaa on atozoe keelt levitanud muu hulgas ka Odessas, Poolas ja Baluani saarel,” selgitavad bändi liikmed, kelmikas muie suunurgas. Võta siis kinni, kas seda keelt on üldse olemas või mitte, aga igatahes hästi laululiselt kõlab!

5. oktoober, päev mil Viljandi Pärimusmuusika Aidas selgusid tänavuste etnokulpide võitjad, oli Puuluubi tõetund ja triumfikaar. Bänd tuli rahvahääletuse võitjaks aasta uusfolk-artistina, lisaks sai kulbi esikplaat ja ka Raadio 2 märkis Puuluubi ära.

Ramo ja Veiko

” Tõenäoliselt kõike kõige enam kokku haarav on termin "romantiline neozombiepostfolk". Isegi siis, kui selle sisu segaseks jääb, on määratluses sama palju keelelusti nagu kõiges Puuluubiga seonduvas.

Puuluup koosneb kahest muusikust. Esiteks Ramo Teder, kes kannab sooloartistina nime Pastacas ja on silma paistnud eri vahendite abil heli tekitamisega. Vahedate sõnadega samuti. Teine liige on Marko Veisson – antropoloogi haridusega õppejõud.

Mis muusika see siis on, mis Puuluubi esituses kõlab? Tuleb tunnistada, et siin on tarkade arvajate armaada lahterdamisega plindrisse jäänud.

On arvatud, et Puuluup flirdib maailmamuusika, under-ground’i ja popiga. Lisatud, et kasutab alternatiivseid mängutehnikaid ja heli tekitamise võimalusi.

Arvustustes on kõlanud ka etnopunk ja neofolk. Tõenäoliselt kõike kõige enam kokku haarav on termin “romantiline neozombiepostfolk”.

Isegi siis, kui selle sisu segaseks jääb, on määratluses sama palju keelelusti nagu kõiges Puuluubiga seonduvas.