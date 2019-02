KUULAMISELAMUS | Zetode pesamuna toob elektroonikasse sisu ja keevitab selle kassetile

”Tasuta õnn” Matis Leima Kümme hullumeelset elektroonilist muusikat teevad Roland Mällo – saksofon (“Nice To Be In Orbit”); Marten Altrov – klarnet (“Saab küll, aga me ei tee nii”); Tõnu Viik – Ööülikool: “Internet ja inimene”, toimetaja Lisete Velt, heli Külli Tüli, 2018 (“Saab küll, aga me ei tee nii”); Marek T3hh, Kaarina Naur, Anne Märdimäe, Roosi Mari Reede, Kirke Kure, Hanna-Liisa Kallas (“Argipäeva manifest”); Kristjan Korjus – Ööülikool: “Matemaatikast, teadvusest ja arvutitest”, toimetajad Tõnis ja Jaan Tootsen, heli Külli Tüli, 2012 (AI); Roy Strider – Ööülikool: “Elamine kahetsuseta”, toimetajad Mart Zirnask ja Jaan Tootsen, heli Külli Tüli, 2012/2013 (“Mingu sul hästi”); Peeter Oja, Tarmo Leinatamm ja Hannes Võrno ehk Kreisiraadio (“Keeled suhu ja Euroopasse”).

Kui vinüülplaadi taassünnist on nüüdseks juba hulk aastaid, siis vahepeal unustuse hõlma vajunud kassett alles kogub värsket elujõudu. Olgugi et tasa ja targu ning väikeses tiraažis, aga siiski.

Muusik Matis Leima kiidab kassetti. Ütleb, et see kutsub süvenema. Küllap pole tänapäevastegi kassettide puhul pääsu mängijasse takerduvast lindist, aga õnneks kaitseb, erinevalt eelmise sajandi üheksakümnendatest, selle õnnetuse vastu muusika teine kodu – internet.

Tahab tajusid mõjutada

“Tasuta õnne” autor Matis Leima nimetab oma kümmet salvestatud elektroonilist pala hullumeelseteks. Kas see, kes ennast ise hulluks nimetab, on ikka hull? Kuid püüan mõista. Tervemõistuslikuks peetav elektrooniline muusika tahab tajusid mõjutada – rõhub ekstaatilisusele, uimasusele või mõttest kaugenemisele. Või klopib niisama vaipa. Kuigi mõni kutsuks just eelnevat hullumeelseks.

“Tasuta õnn” on hullumeelne seetõttu, et püüab emotsiooni kõrvale sisu tuua. Kui õigesti doseeritud harilikumat sorti elektrooniline muusika võib küll mõttele teravust lisada, asendada kohvi, siis Leima annab mõttele ainet. Kavatsuses pole midagi hullumeelset, aga ebaharilikus vormis on. Ohtlikkust lisab see, et ka valedele radadele sattuv mõte on hullumeelsuse eeldus. Püsivat kahju ei tohiks albumi kuulamine siiski tekitada.

Autori sõnade järgi kutsuvad lood mõtlema entusiasmile, netisõltuvusele, viisakusele, kannatamisele, argipäevale, kosmosevallutustele, tehisintellektile, õnne äratundmisele, huumorile ja ligimesearmastusele. Teevad seda üsna otseselt, vahel ka ümber nurga.