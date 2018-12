Laagri bussipeatusest maailmarändu alustanud mees kohtas Vietnamis elu armastust

Hirmpikale teekonnale asus Meigo Märk siis, kui sai aru, et tema unistus on nüüd juba nii suur, et kauem kannatada ei saa.

„Tundsin, et tõesti tahan ja ka suudan seda teha – nii füüsiliselt kui emotsionaalselt,” selgitab mees, kes tänavu augustiks oli kõndinud läbi täpselt 20 000 kilomeetrit.