Rootsi korstnapühkijate ajakiri Sotaren (tlk korstnapühkija) pühendas Läänemaa korstnapühkijale Anti Nöörile oma viimases numbris neli lehekülge. Nöör on ka ajakirja kaanel.

Nööri intervjueeris eesti keeles Lääne Elu ajakirjanik Kaire Reiljan, kes korstnapühkijate ajakirja tarbeks artikli ka rootsi keeles valmis kirjutas.

Sotareni toimetaja ja kujundaja on Haapsalus palju käinud Fredrik Åberg, kes otsis ajakirja jaoks just siinset korstnapühkijat. Nööri soovitaski talle Reiljan.

Nöör ütles, et tal on väga hea meel. Ka loo endaga on ta kursis – Reiljan tõlkis kogu loo Nöörile eesti keelde.

Reiljan ütles, et võiks ju arvata, et Rootsis ja Eestis pole korstnapühkijatööl mingit vahet, aga on küll. Rootsis näiteks on keelatud, et korstnapühkija on ühtlasi ka ahjumeister ja pottsepp. Nöör juhtumisi on kõike korraga – pühib ja ehitab ka küttekoldeid.